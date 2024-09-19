Гаррис сохраняет минимальный отрыв от Трампа в одном из ключевых штатов – Reuters

Новые опросы выявили напряженную борьбу между кандидатами в президенты США от Демократической партии Камалой Гаррис и Республиканской партией Дональдом Трампом в одном из ключевых штатов – Пенсильвании. Именно он вместе с семью другими – Аризоной, Джорджией, Мичиганом, Невадой, Северной Каролиной и Висконсином будет определять результаты ноябрьских выборов в Соединенных Штатах.

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В Пенсильвании оба кандидата имеют почти одинаковую поддержку избирателей, при этом Камала Гаррис сохраняет минимальный отрыв от Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на результаты опросов.

Так, согласно опросу The New York Times, в Пенсильвании Гаррис имеет преимущество в 4 балла, набрав 50% опрошенных, тебе как Трамп получил 46%. При этом погрешность составляет плюс-минус 3,8 процентного пункта.

Результаты опроса The Washington Post также выявили минимальное различие в поддержке. Среди 1003 потенциальных и зарегистрированных избирателей Пенсильвании, опрошенных 12-16 сентября, 48% сказали, что проголосуют за Гаррис, тогда как 47% сказали, что проголосуют за Трампа. Разница всего в 1 находится в пределах погрешности опроса, составляющей 3,6 процентного пункта.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный на прошлой неделе, показал, что Гаррис лидирует среди зарегистрированных избирателей с разницей в 5%, опережая Трампа с 47% против его 42%.

Как сообщал OBOZ.UA:

Кандидатка в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Гаррис опередила своего конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа после состоявшихся 11 сентября дебатов. Согласно опросу, проведенному 12 сентября, отрыв составляет 5%.

Камалу Гаррис поддержала самая успешная певица в мире Билли Айлиш. Она призывает фанатов голосовать за Гаррис на досрочных выборах. 18 сентября состоялся Национальный день регистрации избирателей, из-за чего можно проголосовать за желаемого будущего президента ко дню начала самих выборов в ноябре.

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