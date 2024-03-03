ФСБ в Приднестровье вербует украинских нелегалов – ЦНС

Граждане Украины, нелегально пересекшие границу с Приднестровской молдавской республикой, вербуются сотрудниками ФСБ РФ. Их склоняют к работе информаторами на постоянной основе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В случае отказа им угрожают депортацией обратно в Украину.

По данным центра, из украинских нелегалов пытаются извлечь информацию о военных объектах и обустройстве участка границы Украины с "Приднестровьем".

"Такие враждебные действия демонстрируют, что "ПМР" лишена субъектности и является фактически территорией оккупированной Россией, поэтому призываем граждан Украины не посещать "республику" независимо от законности пути подбора", - подчеркнули в ЦНС.

Как писал OBOZ.UA, депутаты непризнанного Приднестровья от 28 февраля приняли решения, направленные на то, чтобы предоставить России оправдание широкого спектра возможных эскалационных действий против Молдовы.

Накануне депутаты пророссийского анклава пожаловались на "экономическую блокаду со стороны Молдовы" и обратились в Россию за "помощью".

Как сообщал OBOZ.UA, в России не замедлили ответить "Приднестровью" и заявили, мол, "внимательно" рассматривают все просьбы этого непризнанного региона. Отреагировали на призывы приднестровских "депутатов" и в Кишиневе, заявив, что пока не видят в этом риска эскалации и дестабилизации ситуации в анклаве.

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