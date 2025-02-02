Фронт движется не в том направлении, – генсек НАТО о войне в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте констатировал, что российская оккупационная армия продолжает постепенно продвигаться в Украине. Однако завоевание украинских земель стоит агрессору огромных потерь в живой силе.

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В свою очередь Запад должен делать все, чтобы Россия никогда не достигла своих целей. Об этом Рютте заявил в интервью немецкому изданию BILD.

По его словам, ежедневно путинская армия теряет как минимум 1000 человек, при этом поставленных целей РФ не достигает. Также Рютте подчеркнул, что несмотря на продвижение фронта Украина не проигрывает в войне против России.

"Фронт движется в неправильном направлении. Но какой ценой? Россияне платят за это 1000–1500 человек в день, которые погибают или получают тяжелые ранения. И все же россияне не достигают своих целей. И наша задача – сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Так что нет: Украина не проигрывает. И мы должны поддержать их в достижении позиции силы", – заявил Рютте.

Генсек НАТО призвал западные страны продолжать оказывать Украине военную поддержку, чтобы у страны была максимальная обороноспособность.

"Мы должны обеспечить Украине наилучшее возможное положение. Мы должны продолжать поддерживать их оружием и обучать их солдат. И если они хотят когда-нибудь договориться о мире, им придется посадить Путина за стол переговоров", – отметил генсек Альянса.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что победа России в войне против Украины подорвет сдерживающую силу крупнейшего военного альянса мира.

Как сообщал OBOZ.UA, новый министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет провел первый в должности телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Чиновники обсудили общую приверженность усилению Североатлантического альянса.

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