Франция сократит военную помощь Украине: в чем причина и о какой сумме идет речь

Из-за дефицита бюджета Франция в этом году не сможет предоставить Украине обещанную ранее помощь в размере 3 миллиардов евро. Украина может рассчитывать лишь более чем на 2 миллиарда евро.

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Об этом 14 октября заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, которого цитирует Politico 15 октября. Напомним, 16 февраля президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривало предоставление Украине до 3 миллиардов евро военной помощи в 2024 году.

"В начале 2024 года было принято политическое решение, что эта помощь может составить €3 млрд. На самом деле мы превысим €2 млрд, но не €3 млрд", – сказал Лекорню.

По данным издания, Франция вынуждена уменьшить расходы из-за ожидаемого дефицита бюджета, который может достичь около 6% ВВП в этом году. Лекорню отметил, что дополнительные расходы на помощь Украине до конца года не будут одобрены парламентом.

"Ожидается, что в следующем году оборонный бюджет Франции достигнет 50,5 млрд евро, – одна из немногих статей бюджета, которую увеличат. Однако в понедельник Лекорню сообщил законодателям, что министерство вооруженных сил прекратит запрашивать дополнительные средства в конце года на непредвиденные расходы, связанные с развертыванием сил НАТО в Эстонии и Румынии, или в помощь Украине", – говорится в сообщении.

Он сообщил, что около €300 млн военной помощи планируется получить за счет процентов от замороженных российских активов. Эти средства будут направлены на закупку 155-мм артиллерийских снарядов, САУ CAESAR и топлива. Дополнительно 400-600 млн евро, сэкономленных благодаря снижению инфляции, направят на модернизацию ракет SCALP и Aster для Украины.

Ранее сообщалось, что Франция передаст Украине от дюжины до двух десятков истребителей Mirage 2000-5F в рамках военной помощи. Они проходят модернизацию по применению вооружения класса "воздух – земля" и будут доставлены в первом квартале 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, французские истребители Mirage 2000-5F и американские F-16 являются боевыми самолетами четвертого поколения. Лишь F-16 полноценно модернизировались и совершенствовались в течение лет, поэтому они действительно являются полноценными многофункциональными самолетами. В то же время обучение на Mirage 2000-5F для украинцев может проходить несколько быстрее.

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