Поставки будут в 2025 году: СМИ раскрыли, сколько истребителей Mirage 2000-5F может получить Украина от Франции

Франция передаст Украине от дюжины до двух десятков истребителей Mirage 2000-5F в рамках военной помощи. Сейчас они проходят модернизацию по применению вооружения класса "воздух-земля" и будут доставлены в первом квартале 2025 года.

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Об этом еще 8 октября сообщил министр вооруженных сил страны Себастьян Лекорню. Местный новостной портал Avionslegendaires.net рассказал о вероятном количестве самолетов, которые может получить Киев, и некоторых подробностях о поставках.

"Нет сомнений, что в Кремле это было встречено не очень хорошо. Диктатор Путин весьма умеренно оценивает поставки европейскими странами боевых самолетов Украине. Это несколько затрудняет блицкриг, который он начал два с половиной года назад против этой страны и ее суверенитета", – говорится в публикации.

Там говорят, что в настоящее время истребители находятся на промышленной стадии, чтобы обеспечить универсальность по отношению к стандартам Военно-воздушных сил Франции.

"Министр вооруженных сил поставил целью первый квартал, то есть период с 1 января по 30 марта 2025 года. До тех пор французские команды должны обеспечить оперативную трансформацию пилотов и повышение квалификации механиков и оружейников", – пишет издание.

СМИ также добавило, что на данный момент неизвестно, войдут ли в поставляемую партию самолетов один или несколько двухместных бортов Mirage 2000B. С другой стороны несомненным называется тот факт, что из чисто истребителей, специализирующихся на воздушной полиции в составе французских ВВС, Mirage 2000-5F станут многоцелевымы боевымы самолетами в рядах Воздушных сил ВСУ.

Самолеты также будут перекрашены в украинские цвета. Одной из основных внесенных модификаций станет грузоподъемность и огневая мощь крылатой ракеты SCALP-EG, которая также уже есть в ВС ВСУ.

"По нашим различным источникам, в следующем году Франция поставит от 12 до 20 Mirage 2000-5F находящейся в состоянии войны Украине. В следующем году у нее появится новое оружие для отражения российского оккупанта. Это очень хорошая новость для нее и подтверждает очень хорошие дипломатические отношения между Киевом и Парижем", – подчеркнули журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, французские истребители Mirage 2000-5F и американские F-16 оба являются боевыми самолетами четвертого поколения. Лишь F-16 полноценно модернизировались и совершенствовались в течение лет, поэтому они действительно являются полноценными многофункциональными самолетами. В то же время обучение на Mirage 2000-5F для украинцев может проходить несколько быстрее.

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