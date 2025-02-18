Франция собирает вторую встречу лидеров ЕС по Украине, среди приглашенных фигурирует Канада – Reuters

Франция срочно собирает вторую встречу с западными лидерами для обсуждения Украины и европейской безопасности. На нее пригласили европейские страны, не присутствовавшие на предыдущей встрече.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Встреча состоится завтра, 19 февраля.

В этот раз приглашенными странами стали Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Норвегия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

По словам двух дипломатов, некоторые страны могут участвовать в формате видеоконференции.

Официально французская сторона не комментировала эту информацию.

Напомним, на фоне того, что США объявили о начале переговоров с Россией о прекращении войны в Украине без участия Европы и Киева президент Франции Эмманюэль Макрон организовал первую экстренную встречу с лидерами ЕС 17 февраля.

Участниками первой встречи были президент Европейского Совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Британии Кир Стармер, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Польши Дональд Туск, премьер-министры Дании и Испании.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стала отправка войск в Украину для контроля за возможным мирным соглашением.

Напомним, на фоне того, что США объявили о начале переговоров с Россией о прекращении войны в Украине без участия Европы и Киева президент Франции Эмманюэль Макрон организовал первую экстренную встречу с лидерами ЕС 17 февраля.

Участниками первой встречи были президент Европейского Совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Британии Кир Стармер, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Польши Дональд Туск, премьер-министры Дании и Испании Мэтт.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стала отправка войск в Украину для контроля за возможным мирным соглашением.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна готова разместить свои войска на территории Украины. Это может стать одной из гарантий безопасности Украины после завершения войны с Россией.

О готовности Франции разместить свои войска в Украине заявил и президент Эмманюэль Макрон. Тем не менее, он предлагал разместить миротворцев не на линии разграничения в Украине, а за ней.

После встречи европейских лидеров поздно вечером 17 февраля президент Владимир Зеленский провел длительный разговор с Эммануэлем Макроном. Они обсудили ситуацию в Европе и, в частности, гарантии безопасности Украины.

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