Франция пригласила генсека НАТО для обсуждения помощи Украине – Reuters

Франция позвала союзников Украины 7 марта провести видеозвонок, чтобы обсудить конкретные предложения ради усиления поддержки Киева. Приглашения получили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, а также министры иностранных дел и министры обороны ряда государств.

В видеоконференции примет участие глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Цель звонка – демонстрация "единого фронта" и выдвижение конкретных предложений для Украины. В частности, будут обсуждаться пути ускорения поставок артиллерийских боеприпасов и их производства; организация системы, которая позволила бы партнерам передать ВСУ ракеты среднего и дальнего действия.

В приглашении говорится, что, "не становясь сами участниками конфликта", стороны изучат возможность оказания поддержки посредством киберзащиты, разминирования, обеспечения безопасности границы с Беларусью, координации производства, обслуживания оборудования в Украине.

Еще одна запланированная тема – это поддержка государств, которым напрямую угрожает Россия, в частности, соседней с Украиной Молдовы.

В Reuters отметили, что президент Франции Эммануэль Макрон после проведенной в Париже 26 февраля встречи стран-партнеров "столкнулся с негативной реакцией" со стороны многих политиков. Дискуссии вызвало обсуждение идеи отправки войск в Украину.

В Париже планировалось провести последующую конференцию с участием министров и высокопоставленных дипломатов примерно из 28 стран, но она была отложена до видеозвонка.

"Последующие дебаты лишь частично отражают реальность дискуссии в Париже и не должны затмевать нашу коллективную решимость поддержать Украину", – сказано в приглашении, которое попало в распоряжение журналистов.

В Reuters добавили, что 7 марта президент Молдовы Майя Санду посетит Париж для отдельных переговоров с Макроном.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Макрон после встречи с представителями 28 стран сообщал: ни одно государство ЕС пока не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

– 5 марта Макрон приехал в Чехию и провел переговоры с президентом страны. Петр Павел заявил, что введение войск на территорию Украины для "небоевого взаимодействия" было бы вполне законным.

– СМИ подчеркивают, что консенсуса касательно этой инициативы государства-партнеры не достигли. Макрон объяснил, что всего лишь допустил такую возможность. "Это не значит, что мы рассматриваем отправку французских войск в Украину в ближайшее время... Мы открываем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории", – заявил президент.

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