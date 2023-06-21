В США заявили, что не будут выдвигать своего кандидата на пост генсека НАТО

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что его страна не продвигает своего кандидата на пост генерального секретаря НАТО. Напомним, что эту должность сейчас занимает Йенс Столтенберг, но его полномочия закончатся осенью этого года.

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Об этом Блинкен сказал 20 июня во время пресс-конференции в Лондоне после встречи с британским министром иностранных дел Джеймсом Клеверли, передает "Голос Америки".

"Мы не давим, не продвигаем какого-либо конкретного кандидата. Мы очень тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами, чтобы определить, куда мы хотим двигаться с НАТО и его руководством", – подчеркнул Блинкен.

Ранее СМИ писали, что у союзников по НАТО нет общего мнения относительно нового лидера Североатлантического альянса. Из-за этого Йенс Столтенберг может остаться на своем посту еще на один срок.

Его полномочия истекли еще в прошлом году, но были продлены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Отметим, что британские СМИ называют возможным кандидатом на должность нового генерального секретаря НАТО министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Однако, по словам журналистов, к его кандидатуре резко негативно относится президент Франции Эммануэль Макрон.

Среди потенциальных кандидатов на должность Столтенберга есть и женщины – это премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Столтенберг заявил, что на саммите стран НАТО в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля официального приглашения для Украины стать членом Североатлантического альянса не будет. В то же время в военном блоке понимают необходимость справедливого мира в Украине и выступают против замораживания войны.

– Генеральный секретарь НАТО также прокомментировал "мирный план для Украины", разработанный африканскими лидерами. Он подчеркнул, что спешка в вопросе переговоров между Украиной и РФ слишком опасна, а урегулирование должно быть не просто быстрым, но справедливым и длительным.

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