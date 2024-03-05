Венгрия не поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО: Сиярто назвал причину

Политическая дружба Венгрии со страной-агрессором Россией не прошла зря и Будапешт понемногу перенимает характер поведения Москвы на международной арене, выполняя роль эдакого деструктивного элемента. После того как Венгрия изрядно "насолила" Финляндии, Швеции и Украине, она взялась за Голландию. В этот раз Будапешт выступил против кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность секретаря НАТО.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на пресс-конференции 5 февраля. Его слова цитирует Reuters.

Сиярто заявил, что его страна "не может поддержать" назначение Рютте следующим генсеком Альянса и объяснил почему.

"Мы, безусловно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который раньше хотел поставить Венгрию на колени. Было бы очень странно, если бы кандидатуру такого человека поддержало венгерское правительство", – сказал Сийярто.

Он напомнил о позиции Нидерландов по спору между ЕС и Будапештом об обеспокоенности ситуацией с верховенством права в Венгрии. В частности, Рютте в 2021 году осудил новое законодательство Венгрии против ЛГБТ.

Как сообщал OBOZ.UA:

Будапешт продолжает шантажировать Киев правами венгров в Закарпатье. Это признал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто.

Ранее Будапешт заблокировал 13 пакет санкций против России на встрече послов ЕС. Венгрия стала единственной страной, проголосовавшей против введения ограничений.

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