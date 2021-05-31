Франция подарит США новую статую Свободы

Франция отправит в США новую статую Свободы, которая должна олицетворять общую историю двух стран и их "дух дружбы". В Штаты новая статуя отправится 7 июня, а прибудет 4 июля на День независимости США.

Как сообщает Le Journal du Dimanche, новая статуя будет намного меньше своей "старшей сестры" – 2,83 метра против 93 м.

Впервые про новую статую Свободы заговорили в 2019 году. Целью проекта стала демонстрация "сохранения верности духу дружбы" между Францией и США. Однако позже реализация проекта была отложена из-за пандемии COVID-19, и возобновлена только этой зимой.

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Новую статую Свободы разместят в саду французской посольской резиденции в Вашингтоне, где она будет оставаться в течение десяти лет.

"Мы хотели восстановить связь с этой франко-американской историей", – сказал посол Франции в США Филипп Этьен, добавив, что статуя Свободы "является двойным символом свободы, но также и радушием".

Отметим, что большая статуя Свободы установлена у побережья Нью-Йорка, и была подарком Франции XIX века в честь первого века независимости США. Дата открытия монумента 28 октября 1886 года. Также во французском городе Кольмар установлена копия американской статуи Свободы.

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