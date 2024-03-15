Франция никогда не будет выступать с инициативами, которые приведут к эскалации – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры Веймарского треугольника решили избегать эскалации. При этом он промолчал о своей позиции относительно возможностей отправки войск в Украину.

Об этом он заявил по результатам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине. Макрон подчеркнул решительность и единство лидеров в этом вопросе.

"Мы будем делать все необходимое столько, сколько нужно, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ, сколько понадобится, и, как и с первого дня, не будем инициировать никакой эскалации. Поэтому мы приняли очень конкретные решения относительно нескольких инициатив", – сообщил президент Франции.

Справка

Веймарский треугольник – неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции. Объединение возникло в 1991 году. В рамках группы проходят многочисленные встречи министров иностранных дел и глав государств. Целью группы было продвижение Польши на пути вступления в Европейский Союз и НАТО. Однако объединение продолжает существовать и после вступления Польской Республики в НАТО (1999) и ЕС (2004).

С 1 января 2013 де-юре функционирует совместная военная группа трех государств, численностью 1700 человек, которая при необходимости может быть задействована в течение 5-10 дней.

Как писал OBOZ.UA, Франция может отправить военных в Одессу. В 2023 году идею обсудили на заседании Совета национальной обороны и безопасности Франции.

Стало известно, что в последние дни разногласия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом еще больше усилились из-за взглядов на войну в Украине. Политики не могут прийти к общему мнению о том, как противостоять российской агрессии и сдерживать ее.

Напомним, Франция намерена создать коалицию стран, руководство которых будет готово отправить свои войска в Украину. По словам французского министра иностранных дел Стефана Сежурна, страна-террорист Россия не должна указывать Европе, как помогать Украине в ближайшие месяцы или годы.