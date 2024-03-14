СМИ: Макрон в закрытом круге говорил, что 'в конце концов придется отправить военных в Одессу'

После двух лет конфликта в Украине президент Франции Эммануэль Макрон перешел от желания "не унижать Россию" в предложение ввести войска в поддержку Киева. По его мнению, война зашла в тупик.

Об этом пишет Le Monde. Французская оппозиция категорически против.

Противоречие соразмерно обращению главы государства в отношении к России, который в течение месяцев перешел от лагеря голубей в лагерь ястребов. Каким далеким кажется июнь 2022 года, когда Эммануэль Макрон предложил не "унижать Россию"! Президент Франции теперь хочет быть среди сильнейших союзников Украины, готовых оказать Киеву "неограниченную поддержку", чтобы обеспечить поражение Москвы.

"Во всяком случае, в следующем году мне придется отправить ребят в Одессу", – сказал он, выступая перед группой гостей.

26 февраля, Эммануэль Макрон провел в Елисейском дворце пресс-конференцию о возможном введении западных войск в Украину. Только завершилась международная конференция по вопросам Украины, объединяющая двадцать глав государств и правительств Европы. "В динамике ничего не исключать", – заявил президент.

Эммануэль Макрон давно считал, что диалог с Владимиром Путиным возможен и полезен. Во время многочисленных телефонных разговоров с главой Кремля президент хотел показать, что его не вводит в заблуждение двойная игра Москвы, уточняет участник "звонков".

Как писал OBOZ.UA, в последние дни разногласия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем еще больше усилились из-за взглядов на войну в Украине. Политики не могут прийти к общему мнению о том, как противостоять российской агрессии и сдерживать ее.

Напомним, Франция намерена создать коалицию стран, руководство которых будет готово направить свои войска в Украину. По словам французского министра иностранных дел Стефана Сежурна, страна-террорист Россия не должна указывать Европе, как помогать Украине в ближайшие месяцы или годы.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает сценарий отправки войск на территорию Украины – если российские кафиры смогут прорвать фронт в сторону Одессы или Киева. Об этом президент говорил с лидерами основных политических партий страны на встрече, организованной 7 марта.