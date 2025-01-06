'Франция не покинет курдов': Макрон призвал Запад не быть наивным по отношению к новым лидерам Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад к трезвому подходу к новым сирийским властям. Он также предостерег от определенной наивности в восприятии нового лидера Сирии Абу Мухаммедом аль-Джулани.

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Об этом пишет radioj.fr. Отмечается, что Эммануэль Макрон выступил в понедельник, 6 января, перед послами Франции по внешнеполитическим приоритетам на 2025 год.

Макрон подчеркнул, что Запад не должен быть наивным по поводу нового правительства в Сирии после свержения Башара Асада. Он пообещал, что Франция не покинет курдских боевиков, которые, как отметил Макрон, борются против терроризма.

"Мы должны рассматривать изменение режима в Сирии без наивности. Франция не бросит борцов за свободу, таких как курды", – заявил Эммануэль Макрон.

По словам главы государства, Франция будет поддерживать "в долгосрочной перспективе" переход Сирии в "суверенную страну, которая свободна и уважает свой этнический, политический и конфессиональный плюрализм".

Напомним, 8 декабря повстанцы в Сирии заявили о захвате столицы Дамаска и свержении режима Асада. Он со своей стороны выразил готовность мирно передать власть, заявили в МИД РФ.

Оставшийся в Дамаске премьер Сирии Мухаммад Джалали заявил, что вся власть переходит к повстанцам, которые решат, как быть с военными базами РФ в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, Эммануэль Макрон одним из первых поздравил свержение режима Башара Асада в Сирии. По его словам, "варварское государство наконец-то упало". В то же время он отдал должное сирийскому народу, его мужеству и терпению. Макрон подчеркнул, что Франция "останется преданной безопасности всех на Ближнем Востоке".

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