Фон дер Ляйен вынесла на утверждение Европарламента новый состав Еврокомиссии: группа Орбана будет голосовать против

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 27 ноября, во время пленарного заседания Европарламента представила новый состав Европейской комиссии. Этот состав, предварительно объявленный еще в сентябре после слушаний кандидатов, теперь должен быть утвержден депутатами Европарламента.

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Группа Орбана уже заявила, что будет голосовать против. Об этом сообщают СМИ.

Новая Еврокомиссия состоит из представителей разных стран ЕС, каждый из которых будет отвечать за важные направления политики. Среди ключевых кандидатур:

Тереза Рибера из Испании, которая будет занимать должность исполнительного вице-президента по чистому, справедливому и конкурентоспособному переходу.

Хенна Вирккунен из Финляндии, которая станет исполнительным вице-президентом по вопросам технического суверенитета, безопасности и демократии.

Стефан Сежурне из Франции, который возглавит должность исполнительного вице-президента по процветанию и промышленной стратегии.

Кая Каллас из Эстонии, которая станет вице-президентом ЕС и высоким представителем ЕС по внешним делам.

Роксана Мынзата из Румынии, которая будет исполнительным вице-президентом по развитию человеческих ресурсов, навыков и готовности.

Раффаэле Фитто из Италии, который будет отвечать за сплоченность и реформы в ЕС.

Марош Шефчович из Словакии, который будет занимать должность еврокомиссара по вопросам торговой и экономической безопасности, межинституциональных отношений и прозрачности.

Валдис Домбровскис из Латвии, который станет еврокомиссаром по экономике и производительности.

Дубравка Шуица из Хорватии, которая будет заниматься вопросами Средиземноморья.

Оливер Варгеи из Венгрии, который станет еврокомиссаром по вопросам здравоохранения и благополучия животных.

Вопке Хукстра из Нидерландов, который будет отвечать за вопросы климата, снижения выбросов парниковых газов, чистого экономического роста и налогообложения.

Андрюс Кубилюс из Литвы, который будет занимать пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса.

Марта Кос из Словении, которая станет еврокомиссаром по расширению ЕС.

Йозеф Сикела из Чехии, который будет отвечать за международное партнерство.

Костас Кадис из Кипра, который станет еврокомиссаром по рыболовству и океанам.

Мария Луис Альбукерке из Португалии, которая будет занимать должность еврокомиссара по финансовым услугам, сбережениям и инвестиционному союзу.

Аджа Лябиб из Бельгии, которая станет еврокомиссаром по вопросам готовности и управления в кризисных ситуациях.

Магнус Брюннер из Австрии, который будет отвечать за внутренние дела и миграцию.

Джессика Русвалль из Швеции, которая будет заниматься вопросами окружающей среды, водных ресурсов и конкурентной циклической экономики.

Петр Серафин из Польши, который станет еврокомиссаром по вопросам бюджета, борьбы с мошенничеством и публичного администрирования.

Дан Йоргенсен из Дании, который будет отвечать за энергетику и жилье.

Екатерина Захариева из Болгарии, которая будет занимать должность еврокомиссара по вопросам исследований и инноваций.

Майкл Макграт из Ирландии, который станет еврокомиссаром по вопросам демократии, судопроизводства и верховенства права.

Апостолос Цицикостас из Греции, который будет отвечать за постоянный транспорт и туризм.

Кристоф Гансен из Люксембурга, который будет заниматься вопросами сельского хозяйства и еды.

Гленн Микаллеф из Мальты, который будет еврокомиссаром по вопросам справедливости между поколениями, культуры, молодежи и спорта.

Голосование по утверждению нового состава Еврокомиссии состоится сегодня, а после этого, в случае одобрения, новые еврокомиссары приступят к выполнению своих обязанностей.

Новый состав комиссии будет продолжать курс, начатый Урсулой фон дер Ляйен, которую поддержали Европейский совет и Европарламент, избрав ее на пост президента Еврокомиссии еще в июле этого года.

Однако не все депутаты Европарламента поддерживают новый состав Еврокомиссии. В частности, группа ультраправых евродепутатов, в том числе представители французской партии "Национальное объединение" и венгерской партии "Фидес", уже заявили о своей неподдержке новой коллегии комиссаров.

Лидер группы "Патриоты за Европу" Джордан Барделла объявил, что его группа будет голосовать против нового состава Еврокомиссии. Он отметил, что власти в Брюсселе "узурпировали экономическое управление", не учитывая "драконовских последствий" своих решений для аграриев ЕС.

"После скандалов вокруг выборов и функций Европейского Союза сегодня вы представляете новую команду Комиссии. Эти комиссары являются анонимными, неизвестными широкой публике. Их никто не выбирал, но они будут влиять на повседневную жизнь 450 миллионов граждан", – обратился Барделла к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Напомним, в Европейском парламенте уже согласовали всех кандидатов в Еврокомиссию. Таким образом, новая команда Урсулы фон дер Ляйен сможет начать работу уже 1 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, в Евросоюзе рассматривают возможность отмены ограничений на применение западных вооружений для ударов по территории РФ.

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