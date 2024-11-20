Европарламент согласовал всех кандидатов в новую Еврокомиссию: названа дата начала работы

В Европейском парламенте уже согласовали всех кандидатов в Еврокомиссию. Таким образом новая команда Урсулы фон дер Ляйен сможет начать работу уже 1 декабря.

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Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники. Слушания кандидатов в еврокомиссары начались еще 4 ноября, во время них депутаты проходили различные проверки.

В частности, несколько раундов проходил венгерский политик Оливер Варгеи – его предлагали на должность комиссара по здравоохранению и благополучию животных. Ранее Варгеи отвечал за расширение ЕС, но из-за пророссийской позиции его страны в отношении Украины ему решили дать другую должность.

Кроме него, долго решалась судьба еще шести кандидатов. Это исполнительные вице-президенты Кая Каллас, Раффаэле Фитто, Роксана Минзату, Стефан Сежурне, Тереза Рибера и Хенна Вирккунен.

Споры шли между ключевыми политическими группами: правоцентристской Европейской народной партией и социалистами и демократами. В конце концов 20 ноября стороны заключили соглашение, чтобы разрешить назначение шести последних еврокомиссаров.

"С этим новым составом Еврокомиссия отражает наклон ЕС в правую сторону после июньских европейских выборов, где правые и крайние правые добились успехов в ключевых странах-членах ЕС, таких как Италия, Франция и Германия. Европейская народная партия и фон дер Ляйен остаются на вершине с 14 комиссарами, продолжая при этом заключать соглашения как слева, так и справа", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, в Евросоюзе рассматривают возможность отмены ограничений на применение западных вооружений для ударов по территории РФ. Этот вопрос приобрел новую актуальность после аналогичного решения, принятого на днях в США, сказала президент Европейского парламента Роберта Мецола.

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