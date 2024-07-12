Фицо выступил против вступления Украины в НАТО, пугая Третьей мировой войной

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова выступил против членства Украины в Североатлантическом Альянсе, заявив, что это якобы может спровоцировать глобальный мировой конфликт. По его словам, вступление Киева в блок – это "гарантия Третьей мировой войны".

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Об этом он заявил в четверг, 12 июля, в видеообращении, опубликованном в Facebook. "Я понимаю желание Украины, это суверенная страна, но членство Украины в НАТО - это всего лишь гарантия Третьей мировой войны", – выдал Фицо.

Премьер добавил, что он поручил представителям Словакии на саммите НАТО в Вашингтоне повторить, что Украина может вступить в блок только в том случае, если она будет соответствовать всем критериям членства, и после того, как все страны-члены подпишут соглашение.

Комментарии пророссийского премьера Словакии прозвучали всего через несколько часов после того, как делегация страны на саммите НАТО поддержала общую позицию о том, что Украина находится на "необратимом пути" к вступлению в альянс.

Напомним, что страны НАТО согласовали итоговую декларацию Вашингтонского саммита альянса. В ней говорится, что союзники по блоку возьмут на себя обязательство поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". В документе подчеркивается, что будущее Украины – в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июля Фицо впервые появился на публике после того, как в мае на него было совершено покушение. Он выступил с речью против прогрессивных идеологий, а также не забыл похвалить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его визит к российскому диктору Путину.

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