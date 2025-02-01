Фицо вслед за Украиной обвинил Чехию во вмешательстве во внутренние дела Словакии: в Праге ответили

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил чешских политиков во вмешательстве во внутренние дела его страны. В Чехии назвали уже отреагировали на эти упреки, назвав слова политика "абсурдными".

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Соответствующее заявление Фицо сделал в понедельник и повторил это на встрече с дипломатами в пятницу, 31 января, передает TASR. Обращаясь к послу Чехии Рудольфу Йиндраку, сказал ему, что не понимает, почему чешские политики и СМИ "вмешиваются во внутреннюю политику Словакии".

"Неправильно, когда с другого берега реки Моравы поступают любые позиции, взгляды или рекомендации касательно внутриполитической ситуации в Словакии", – сказал Фицо.

На это ему ответил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Обвинения Роберта Фицо в том, что Чешская Республика вмешивается в дела Словакии, абсурдны, если только он не имеет в виду то, как бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддерживал его перед последними выборами в Словакии", – заявил он.

А министр иностранных дел Чехии Ян Липовский призвал политиков воздержаться от установления искусственных преград между словацким и чешским народами. Он также подчеркнул, что Чехия является демократическим государством, которое придерживается свободы слова.

"Мы решительно отвергаем любые обвинения в том, что правительство Чехии вмешалось в дела Словацкой Республики. Давайте не возводить искусственные заборы между нашими народами. Я благодарю посла Чехии в Словакии Рудольфа Йиндрака за его работу касательно связей между Чешской Республикой и Словакией", – добавил министр.

Напомним, что ранее Фицо отверг предложение Владимира Зеленского о возможности транспортировать в Европу азербайджанский газ, назвав президента Украины "врагом Словакии". В ответ Зеленский подчеркнул, что Фицо, выбирая Москву вместо западных партнеров, платит за российский газ независимостью и суверенитетом своей страны.

В МИД Украины, комментируя эту ситуацию, отметили, что "Роберт Фицо и отдельные парламентские деятели Словакии отравились российской пропагандой". После этого Министерство иностранных дел Словакии вызвало посла Украины Мирослава Кастрана и выразило ему резкий протест в связи с "вмешательством во внутренние дела Словакии".

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил "Грузинский легион", добровольцы которого воюют в Украине против РФ, и его лидера Мамуку Мамулашвили в причастности к общественным протестам в Словакии. По его словам, у оппозиционеров и организаторов публичных протестов из ассоциации "Мир для Украины" есть связи с "Грузинским легионом".

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