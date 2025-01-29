Обиделись на 'зеркало': МИД Словакии вызвал украинского посла из-за критики политики Фицо

Министерство иностранных дел Словакии вызвало посла Украины Мирослава Кастрана и выразило ему резкий протест в связи с "вмешательством во внутренние дела Словакии". Так в ведомстве отреагировали на заявление украинской стороны о том, что словацкий премьер Роберт Фицо был отравлен российской пропагандой.

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Об этом сообщает Denník N. При этом о каком именно заявлении украинского МИД идет речь, на официальных страницах МИД Словакии не уточнили.

Вероятно, речь идет о комментарии от 28 января касательно заявлений Фицо. В МИД Украины отметили, что премьер-министр на фоне падения доверия среди словацкого общества и протестов против его пророссийского курса начал поиск врагов и нашел их в Украине.

Его заявления назвали "абсурдными" и попытками перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. "Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало", – добавили в ведомстве.

"Украинская сторона неоднократно предупреждала об опасности пророссийской политики руководства Словакии. Результат очевиден: Роберт Фицо и отдельные парламентские деятели Словакии отравились российской пропагандой, перестали различать черное и белое, а ныне уже стали называть лидеров соседних дружественных демократий "врагами", – подчеркнули в МИД Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо оскандалился заявлениями о транспортировке газа в страну. Он отверг предложение Владимира Зеленского о возможности транспортировать в Европу азербайджанский газ, назвав президента Украины "врагом Словакии".

В ответ Зеленский подчеркнул, что Фицо, выбирая Москву вместо западных партнеров, платит за российский газ независимостью и суверенитетом своей страны.

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