Фицо прикрылся Евросоюзом и НАТО и не планирует уходить в отставку на фоне протестов – Bloomberg

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в субботу, 25 января, заявил, что он не планирует уходить в отставку в связи с массовыми протестами. Он подчеркнул, что правительство можно сменить, только если состоятся выборы.

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Об этом Фицо сказал в интервью государственному радио, пишет Bloomberg. Также политик, отставки которого требуют словаки, аргументировал свою позицию, упомянув Евросоюз и НАТО.

Премьер заявил, что его правительство не планирует поставить под угрозу членство Словакии в Европейском Союзе или НАТО, и что он считает, что эти протесты организованы с целью свергнуть его правительство. Митингующие же, напомним, хотят, чтобы он покинул пост, чтобы сохранить проевропейскую ориентацию Словакии.

Фицо не исключил проведение досрочных выборов, если коалиция потеряет большинство, но сказал, что это не самое лучшее решение.

Напомним: 24 января в Словакии около 100 тысяч человек вышли на протесты. Граждане по всей стране требовали отставки премьер-министра Роберта Фицо. Они скандировали "Хватит Фицо", "В отставку", "Фицо в Россию", держа в руках флаги Евросоюза.

Премьер Словакии тем временем снова оказался в центре скандала из-за своих противоречивых высказываний об Украине. Политик заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО и будет испытывать значительные трудности на пути к ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация в Словакии настолько напряженная, что там уже заговорили о варианте введения чрезвычайного положения в стране. По словам Словакии Петера Пеллегрини, пока нет необходимости объявлять ЧС, но будут приняты некоторые превентивные меры. Это сделают на фоне заявлений премьер-министра Фицо, предположив, что некоторые группы пытаются организовать "переворот".

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