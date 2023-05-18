Финляндия заморозила счета российского олигарха Ротенберга

Финляндия продолжает принимать активные меры по замораживанию активов российских олигархов и других лиц, находящихся под санкциями. Апелляционный суд Хельсинки одобрил запрос о замораживании средств в размере 323 тысяч евро на счете, связанном с компанией, которая принадлежит российскому олигарху Аркадию Ротенбергу.

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Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat. Данное действие направлено на пресечение потенциальных финансовых потоков, которые могут быть использованы для поддержки военных действий или нарушения международных норм.

В октябре 2021 года суд в Хельсинки арестовал сумму в размере 323 тысяч евро на счету финской компании, которая проводила сделки с дубайской Agricultural Minerals DMCC, по подозрению в связи этих средств с Аркадием Ротенбергом. Суд решил, что Ротенберг имел либо прямой, либо опосредованный доступ к этим средствам.=

Впоследствии решение о заморозке счета было отменено районным судом. Однако Министерство иностранных дел обжаловало это решение и представило суду значительное количество доказательств, включая статьи из журналистских расследований и годовой отчет Эстонского подразделения экономической разведки. СМИ сообщили, что дубайская компания действительно выступала от имени российского акционерного общества "Минудобрения", которое контролировалось Ротенбергом.

Апелляционный суд принял сторону обвинения и постановил арестовать деньги.

После начала полномасштабной войны Российской Федерации с Украиной в феврале 2022 года, Финляндия активно принимает меры по замораживанию активов российских олигархов и других лиц, находящихся под санкциями. К концу апреля были заморожены активы 1710 физических и юридических лиц на общую сумму около 244 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, суммарные убытки Украины составляют около 600 млрд долл. Речь идет и о прямом ущербе, который нанесли военные действия, и о потерях экономики в будущем. Компенсировать эти потери планируют, в числе прочего, и за счет изъятых российских активов.

При этом Россия грозится арестовать активы "недружественных стран" на своей территории. "Недружественными" страна-агрессор называет те государства, которые ввели санкции против России за ее вторжение в Украину. То есть РФ пригрозила арестовать все европейские, американские, канадские и другие активы на своей территории.

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