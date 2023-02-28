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Финляндия начала строительство забора на границе с РФ. Фото

Дарья Дурова
Мир
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Финляндия хочет оградиться от России

Финляндия приступила к реализации проекта по строительству забора на границе с РФ. Пока что планируется возведение трехкилометрового тестового участка в районе приграничного города Иматра.

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Техника начала работать 27 февраля и сперва выкорчевала деревья по обеим сторонам пограничного перехода. Запланировано, что все будет полностью готово к концу июня-2023, передает YLE.

Рядом с ограждением хотят продолжить дорогу для пограничных патрулей, провести на указанный участок освещение, установить динамики.

Чтобы начать возводить ограждение, техника расчищала землю

Ограждение, которое финны хотят возвести на своей западной границе, согласно плану будет проходить и через частные земли, поэтому властям необходимо провести переговоры с землевладельцами.

За несколько лет чиновники хотели бы построить около 200 километров забора. Это обойдется в сотни миллионов евро.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляла, что проект направлен на улучшение пограничного контроля и безопасности страны. Среди прочего, такие меры помогут бороться с нелегальной миграцией.

Протяженность границы между Финляндией и Российской Федераций составляет 1271,8 км сухопутной (в том числе речной/озерной) и 54,0 км морской. То есть, государство оградит всего около 15% всей границы с РФ.

Граница у города Иматра

Отметим, что представители страны-агрессора уже отреагировали на начало строительства.

Первый заместитель председателя комитета совета федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров назвал поступок соседней Финляндии "первобытной методикой".

"В Средние века крепости ставили, заборы. Я не могу понять, что случилось с умным финским народом, с их руководителями. Они разве не понимают, что этот забор – фикция. В наше время эти заборы – вообще ничего, только растрата денег государства на глупости", – возмутился чиновник и заверил: мол, Россия не рассматривает Финляндию как врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Санна Марин заявляла, что единственный путь к миру в Европе – это прекращение полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Россия проигрывает эту войну. Это нелегитимная война. Ответственность за нее лежит только на РФ", – указала она.

– Премьер-министр Финляндии также отмечала, что отсутствие должной реакции Запада на оккупацию Крыма в 2014 году дало диктатору Владимиру Путину чувство, что ему сойдет с рук и полномасштабная война.

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