Финляндия начала строительство забора на границе с РФ. Фото

Финляндия приступила к реализации проекта по строительству забора на границе с РФ. Пока что планируется возведение трехкилометрового тестового участка в районе приграничного города Иматра.

Видео дня

Техника начала работать 27 февраля и сперва выкорчевала деревья по обеим сторонам пограничного перехода. Запланировано, что все будет полностью готово к концу июня-2023, передает YLE.

Рядом с ограждением хотят продолжить дорогу для пограничных патрулей, провести на указанный участок освещение, установить динамики.

Ограждение, которое финны хотят возвести на своей западной границе, согласно плану будет проходить и через частные земли, поэтому властям необходимо провести переговоры с землевладельцами.

За несколько лет чиновники хотели бы построить около 200 километров забора. Это обойдется в сотни миллионов евро.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляла, что проект направлен на улучшение пограничного контроля и безопасности страны. Среди прочего, такие меры помогут бороться с нелегальной миграцией.

Протяженность границы между Финляндией и Российской Федераций составляет 1271,8 км сухопутной (в том числе речной/озерной) и 54,0 км морской. То есть, государство оградит всего около 15% всей границы с РФ.

Отметим, что представители страны-агрессора уже отреагировали на начало строительства.

Первый заместитель председателя комитета совета федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров назвал поступок соседней Финляндии "первобытной методикой".

"В Средние века крепости ставили, заборы. Я не могу понять, что случилось с умным финским народом, с их руководителями. Они разве не понимают, что этот забор – фикция. В наше время эти заборы – вообще ничего, только растрата денег государства на глупости", – возмутился чиновник и заверил: мол, Россия не рассматривает Финляндию как врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Санна Марин заявляла, что единственный путь к миру в Европе – это прекращение полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Россия проигрывает эту войну. Это нелегитимная война. Ответственность за нее лежит только на РФ", – указала она.

– Премьер-министр Финляндии также отмечала, что отсутствие должной реакции Запада на оккупацию Крыма в 2014 году дало диктатору Владимиру Путину чувство, что ему сойдет с рук и полномасштабная война.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!