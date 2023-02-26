Россия проигрывает войну с Украиной, Путину ничего не сойдет с рук, – премьер Финляндии

Единственный путь к миру в Европе – это прекращение военных действий страной-агрессором Россией. Именно поэтому Европа не перестанет поддерживать Украину и будет посылать государству, ставшему жертвой российской агрессии, все больше тяжелой техники и вооружений.

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Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в эфире финской государственной телерадиокомпании Yle. Она также подчеркнула, что президент России Владимир Путин и высшее военно-политическое руководство РФ виновны в военных преступлениях на территории Украины, за это они непременно будут отвечать.

По мнению главы финского правительства, Россия неизбежно проиграет войну против Украины, которую сама же развязала.

"Россия проигрывает эту войну. Это нелегитимная война. Ответственность за нее лежит только на РФ. Каждый день в Украине РФ убивает мирных жителей, намеренно убивает мирных жителей. Людей насилуют. Детей массово депортируют в Россию. За все эти действия виновные также должны быть наказаны. "Российскому руководству, Путину, это также не сойдет с рук. Финляндия поддерживает все усилия по привлечению виновных в этих ужасных преступлениях к ответственности. В том числе и российское руководство", – подчеркнула Марин.

Премьер-министр Финляндии также предостерегла от попыток превратить войну в Украине в замороженный конфликт. Мир в Европе возможен только тогда, когда Россия выведет свои войска со всей территории Украины.

"Этим (заморозкой конфликта. – Ред.) война не закончится. Путь к крепкому миру – это прекращение Россией боевых действий. Только это открывает путь к переговорам и шагам к миру", – подчеркнула Марин.

Она также отметила, что Европа никогда не оставит Украину и будет передавать украинским войскам более тяжелую технику. По словам Марин, у нее нет никаких сомнений в том, что Украина победит с помощью Запада и ее ждет "светлое будущее в составе ЕС и НАТО, поскольку она готова к реформам".

Напомним, 23 февраля финские власти объявили о новом пакете помощи для Украины. В рамках этого пакета Финляндия передаст Украине три своих Leopard 2R и поможет с обучением военных.

Это уже 13-й пакет помощи, который Хельсинки выделяет для Киева. Общая стоимость этого пакета составляет более 160 миллионов евро. В общей сложности Финляндия направила на помощь Украине уже 750 миллионов евро.

Между тем, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, Путин все еще хочет захватить Киев. В интервью BBC глава государства подчеркнул, что мир без возвращения Украиной всех ее территорий, оккупированных Россией, невозможен. В частности, он невозможен без деоккупации украинского Крыма.

Также президент отметил, что Путин уже не тот человек, с которым можно было бы сесть за стол переговоров. После всего, что Россия натворила в Украине, говорить с агрессором больше не о чем.

В то же время Зеленский подчеркнул, что благодарен президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его посреднические усилия. Глава государства отметил, что высоко ценит роль Турции в организации зерновой сделки и в обмене пленных "азовцев". В то же время Эрдогану, как и любому другому, не удалось убедить Путина выйти на переговоры с Зеленским до начала полномасштабного вторжения. Теперь же подобные переговоры невозможны.