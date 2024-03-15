Финляндия планирует заблокировать въезд соискателей убежища из России: с чем это связано

Финляндия планирует принять временное законодательство, которое позволит пограничникам блокировать въезд в страну прибывающим из России искателям убежища. Хельсинки обвиняет Москву в умышленном направлении беженцев из других стран к границе с Финляндией, чтобы повлечь за собой миграционный кризис.

В пятницу, 15 марта, правительство Финляндии направило в парламент соответствующий законопроект, который позволит возвращать искателей убежища обратно в РФ. Об этом сообщило издание Reuters.

Предполагается, что закон будет временным и будет действовать в течение одного года с момента вступления в силу.

"Финляндия стала объектом инструментализованной миграции. Российские власти не только не вмешались в это явление, но и даже способствовали этому", - заявил премьер-министр Петтери Орпо.

В конце прошлого года Финляндия закрыла все пункты пропуска на своей 1340-километровой границе с Россией из-за роста количества прибывших, у которых не было действительных документов для въезда в Европейский Союз.

Однако несколько искателей убежища в ЕС продолжают прибывать на финскую границу со стороны России, и правительство считает, что их количество может значительно возрасти с приходом весны и потеплением.

Финляндия должна быть готова к тому, что давление России на восточную границу будет продолжаться и принимать исключительные формы, подчеркнул премьер-министр.

Пограничные службы Финляндии заявили, что более 1300 искателей убежища из таких стран как Йемен, Сомали и Сирия въехали в страну из России с августа по декабрь прошлого года. До этого периода это количество составляло в среднем всего одного человека в день.

В феврале министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что у власти есть информация о том, что на российской стороне находятся тысячи людей, ожидающих возможности попасть в Финляндию.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре прошлого года Финляндия закрыла все пункты пересечения границы с Россией. Причиной послужили массовые случаи, когда на границу при содействии российских пограничников прибывают граждане третьих стран без документов и требуют убежища.

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