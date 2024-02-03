Финляндия не планирует открывать границу с Россией, скорее наоборот, – премьер-министр

Финляндия решительно отказывается от каких-либо планов по открытию границы со страной-агрессором Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что восточные границы пока должны быть закрыты.

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Об этом он сказал в интервью Yle. Петтери Орпо отметил, что на данный момент открытие пунктов пропуска невозможно.

Это объясняется тем, что на территории России проживает большое количество граждан из третьих стран, пытающихся нелегально попасть в Финляндию.

"Очевидно, что мы не можем открыть границу. В то же время нам нужно подготовить меры против любого нелегального проникновения", – заявил премьер Финляндии.

Он подчеркнул, что наивысший приоритет имеет национальная безопасность, и именно поэтому принятие любых решений относительно открытия границы требует тщательного обсуждения и обоснования с этой точки зрения.

"Этим сейчас активно занимается правительство. Легких решений не будет", – сказал Петтери Орппо.

Согласно решению правительства страны, граница с Россией пока будет закрыта до 11 февраля.

В ноябре прошлого года Финляндия впервые приняла решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией в связи с внезапным увеличением потока лиц, искавших убежище.

Ранее мы писали о том, что в Финляндии приняли решение на время закрыть последний действующий пункт пропуска на границе с Россией из-за ее попыток создать искусственный миграционный кризис. Таким образом страна полностью отгородилась от РФ.

Премьер Финляндии пояснил, что Хельсинки пошли на такой шаг из-за гибридных атак со стороны РФ, целью которых является суверенитет Финляндии и Евросоюза.

14 декабря было решено открыть два пограничных пункта на границе Финляндии и РФ: "Ваалима" и "Ниирала". Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 соискателей убежища, после чего власти Финляндии закрыли восточную границу в месяц – до 14 января.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Финляндии, поздравляя жителей страны с Новым годом, упомянул о том, что в Украине уже почти два года идет война, которую начала Россия. Он отметил, что российское вторжение окончательно изменило ситуацию в сфере безопасности в Европе.

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