Премьер Финляндии в новогоднем обращении упомянул о войне в Украине

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, поздравляя жителей страны с Новым годом, вспомнил о том, что в Украине уже почти два года продолжается начатая Россией война. Он отметил, что российское вторжение окончательно изменило ситуацию с сфере безопасности в Европе.

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Хельсинки продолжат твердо поддерживать Киев, заверил Орпо. Его речь опубликовали на сайте правительства страны, передает Укринформ.

Он отметил, что украинский народ мужественно борется не только за свободу и независимость своей страны, но и за Европу в целом и за западные ценности.

"Наши решения на национальном уровне, такие как увеличение мощностей производства тяжелых боеприпасов позволяют поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. В то же время, мы также укрепляем собственную обороноспособность", – заявил Орпо.

Глава финского правительства подчеркнул, что Финляндия, как член Европейского Союза активно работает над тем, чтобы Европа была единой с Украиной.

"Начало переговоров о вступлении с Украиной посылает украинскому народу месседж надежды: место Украины – в ЕС. Приветствуя Украину в блоке, европейские страны также обязуются поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", – добавил глава финского правительства.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хакканен анонсировал начало производства артиллерийских боеприпасов для Украины. По его словам, переговоры по этому вопросу завершены.

Как сообщал OBOZ.UA, в России пригрозили, что в случае роста напряженности между Москвой и НАТО Финляндия станет первой страной, которая пострадает. Поскольку страна в этом году присоединилась к блоку после долгих десятилетий нейтралитета, она стала вражеским игроком для РФ.

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