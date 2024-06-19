Филиппины обвинили Китай в пиратстве: что происходит

Береговая охрана Китая ограбила и уничтожила филиппинские лодки во время столкновения в Южно-Китайском море на этой неделе. Соответственно, Филиппины обвинили Китай в морском пиратстве и потребовали от Пекина компенсации.

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Об этом заявил главнокомандующий филиппинскими вооруженными силами Ромео Браунер-младший. Он подчеркнул, что китайцы "не имеют ни права, ни законных полномочий" и "ведут себя как пираты" в исключительно филиппинской экономической зоне.

Ранее береговая охрана Китая заявила, что филиппинское судно поставки в Южно-Китайском море сначала "незаконно вторглось" в воды у Второй отмели Томаса, а затем "намеренно и опасно" приблизилось к китайскому судну. Это якобы привело к столкновению. Причем в КНР утверждают, что филиппинское судно "проигнорировало неоднократные предупреждения" об опасности.

В свою очередь оперативная группа Филиппин сообщила, что судно КНР намеренно сначала таранило, а затем буксировало их корабль поставки. Также сотрудники береговой охраны Китая "незаконно захватили филиппинские резиновые лодки" во время миссии пополнения запасов военного форпоста на Второй отмели Томаса, разоружили моряков и "украли найденное огнестрельное оружие", а лодки утопили.

Филиппины утверждают, что их личный состав сильно пострадал в столкновении в Южно-Китайском море. По словам Браунера, хотя КНР и Филиппины не впервые конфликтуют в указанном регионе, это был первый случай, когда "китайская береговая охрана напала с боло, копьями и ножами", а филиппинским солдатам "пришлось отбиваться голыми руками".

У одного из филиппинских солдат китайцы даже отрубили фалангу пальца левой руки.

В свою очередь Китай заявил, что меры, предпринятые его береговой охраной, "были профессиональными" и "остановили филиппинское судно во время незаконной транспортировки".

"Мы требуем от китайцев вернуть наши винтовки и оборудование, а также требуем оплатить ущерб, который они нанесли. Это пиратство, потому что они незаконно сели на наши лодки и захватили наше оборудование", – утверждает Браунер.

Отдельно командующий посетил островную провинцию Палаван, чтобы встретиться с моряком, которому отрубили палец.

"Он сказал, что готов вернуться, чтобы снова служить в Западно-Филиппинском море. Они вообще не потеряли боевой дух, и это важно", – сказал по этому поводу Браунер.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай не только пиратствует, но и продолжает расширять свои запасы ядерного оружия быстрее других стран мира. Только в 2023 году ядерный арсенал Китая вырос с 410 до 500 боеголовок.

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