Группа хакеров, связанных с правительством Китая, уже проникла в критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов. Киберпреступники "ожидают подходящего момента, чтобы нанести сокрушительный удар" по стране, заявили в Федеральном бюро расследований.

Обвинение озвучил глава ФБР Кристофер Рэй. По его словам, китайская хакерская группа Volt Typhoon "успешно получила доступ к многочисленным американским компаниям в телекоммуникационных, энергетических, водопроводных и других критических секторах".

"Китай хочет физически разрушить нашу критически важную инфраструктуру в тот момент, который он выберет. Его план состоит в том, чтобы нанести низкие удары по гражданской инфраструктуре, чтобы попытаться вызвать панику", - заявил глава ФБР.

По его мнению, это киберпреступление увязвывается с политикой Китая удержать США от защиты Тайваня.

Группировка Volt Typhoon устанавливает вредоносное ПО на сетевые маршрутизаторы и другие устройства, подключенные к интернету. Их цель – сделать "обрушение", как это изображено в фильме "Крепкий орешек-4". То есть одновременно нарушить работу систем водоснабжения, электроснабжения и железной дороги, что может вызвать хаос и привести к гибели людей.

В Агентстве национальной безопасности США подтвердили слова Кристофера Рэя и добавили, что китайские хакеры "не ищут материальной выгоды".

Посольство Китая в Вашингтоне отвергает все обвинения. "Некоторые лица в США используют отслеживание источников кибератак как инструмент для нападения на Китай. Утверждается, что США являются жертвой, и политизируется вопрос кибербезопасности. А все наоборот, и жертвой таких манипуляций является именно Китай", – заявили там.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские хакеры, которые могут быть связаны с киберспециалистами Службы безопасности Украины, уничтожили два российских дата-центра. Речь идет о центрах обработки данных, которыми воспользовался русский военно-промышленный комплекс.