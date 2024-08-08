В городе Делмар (штат Нью-Йорк) в США правоохранители провели обыски у бывшего офицера американской разведки Скотта Риттера. Он сейчас является российским пропагандистом, известным своими антиукраинскими заявлениями.

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Высказывания американца часто цитирует российская пропаганда, а в начале 2024 года он незаконно приезжал на оккупированные Россией территории на Херсонщине. Об обысках сообщило издание NewsChannel 13 в среду, 7 августа.

Фотограф телеканала зафиксировал на видео, как агенты обыскивают и фотографируют два автомобиля у дома.

Представитель ФБР Сара Руан подтвердила, что сотрудники ведомства обыскивали дом, но не предоставила подробностей расследования, в соответствии со стандартной политикой бюро.

Скотт Риттер – бывший военный офицер, который в 1990-х годах работа инспектором по оружию ООН в Ираке. В 2011 году американский суд осудил его за педофилию, он провел в тюрьме три года.

Сейчас он пишет научно-популярную книгу для Russia Today, российского государственного издания и часто появляется в российских СМИ.

18 января стало известно, что Риттер приехал на ВОТ Херсонщины, чтобы дискредитировать Украину и союзников. В ходе этой поездки его сопровождали сотрудники ГРУ РФ.

В апреле 2022 года на своих страницах в соцсетях американец распространял фейки о том, что убийства мирных людей в Буче были совершены не российскими оккупантами, а украинскими полицейскими. Украинцев Скотт Риттер считает "неонацистами, которые являются наследниками фашистов Второй мировой войны".

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилась информация о том, что в Курской области попал под обстрел известный российский пропагандист Евгений Поддубный. Предварительно, в авто, в котором он ехал, попал FPV-дрон.

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