"Евросоюзу нужна Россия": Фицо выступил за возобновление "нормальных отношений" с Кремлем

Словакия после окончания войны в Украине попытается восстановить "нормальные отношения с Российской Федерацией". Правительство в то же время хочет поддерживать дружественные связи с Украиной.

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Об этом 3 октября заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с другими лидерами коалиции. В Aktuality.sk отметили: на правительственном заседании в понедельник, 7 октября, Фицо хочет поговорить о важной роли Украины как транзитной страны для основных видов сырья.

"Если война закончится в период действия мандата этого правительства, я сделаю все, чтобы восстановить экономические и нормальные отношения с РФ. Я сделаю все для этого", – сказал политик.

Он добавил, что Европейскому Союзу нужна Россия, а России, конечно, Евросоюз.

Премьер снова повторил тезис о том, что все войны заканчиваются за столом переговоров. По его мнению, слова о том, что война в Украине не имеет военного решения, сбываются.

"И мы будем очень заинтересованы в нормальных дружеских отношениях с Украиной, которой мы желаем положить конец этой беде, потому что это беда для всех", – заключил политик.

Фицо заявил, что Украина "должна готовиться к какому-то компромиссу, который нанесет ущерб как одной стороне, так и другой".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Роберт Фицо выдал, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает. В Министерстве иностранных дел Украины напомнили главе словацкого правительства, что наши воины защищают от российских оккупантов не только свои дома, но и всю Европу.

– Также Фицо выступил против членства Украины в Североатлантическом альянсе. Мол, это может спровоцировать глобальный мировой конфликт.

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