Евросоюз выделил €5 млрд на оружие для Украины и обучение военных: подробности

Европейский фонд мира, из которого странам Евросоюза будут возмещать расходы по предоставленному Украине оружие, будет пополнен на 5 млрд евро. Соответствующее решение было принято послами стран-членов в Брюсселе.

Об этом сообщает Радио Свобода. Средства пойдут на совместные закупки оружия для Украины и обучение военных.

Кроме того, они должны сделать военную помощь более структурированной и предсказуемой.

"Военная поддержка Украины в рамках выделенной суммы должна и дальше обусловливаться изменяющимися потребностями ВСУ, со стремлением максимизировать добавленную ценность ЕС и дополнять двусторонние усилия", – говорится в документе о решении.

Новые условия подразумевают увеличение использования совместных закупок в европейской оборонной промышленности и Норвегии. Ранее в Еврокомиссии сообщалось, что 80% средств, которые блок потратил на военную помощь Украине, были использованы за пределами Евросоюза, преимущественно в США.

При этом на время переходного периода решение позволяет гибкость в цепочках поставок, которые могут включать производителей, деятельность которых осуществляется за пределами Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, в Брюсселе надеются на скорейшее завершение работы по согласованию финальных деталей фонда военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Европейский совет согласовал его создание 1 февраля.

Правительство Венгрии резко изменило позицию по созданию Евросоюзом фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом 5 млрд евро. Это открывает путь к соглашению о модернизации механизма, направленного на стабильную поставку оружия Киеву.

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