'С насущными потребностями ВСУ ознакомлены': в ЕС надеются на скорейшее принятие фонда военной помощи Украине

В Брюсселе надеются на скорейшее завершение работы по согласованию финальных деталей фонда военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Европейский совет согласовал его создание 1 февраля.

Видео дня

Об этом во время брифинга для прессы заявил представитель ЕС Питер Стано. Таким образом он ответил на вопрос корреспондента Укринформа, на какой стадии сейчас находится обработка военной помощи для Украины, с учетом усложнения ситуации вокруг Авдеевки.

"Специальный фонд военной помощи для Украины в рамках Европейского фонда мира уже был согласован Европейским советом, и теперь должен быть проработан в деталях на уровне государств-членов. Я могу повторить слова Высокого представителя Евросоюза, что мы надеемся, что этот процесс продлится не больше нескольких дней, то есть настолько быстро, насколько возможно", – подчеркнул Стано.

Он отметил, что ЕС хорошо знаком с потребностями Украины для защиты от российской агрессии. Стано указал, что помощь для Украины на разных уровнях неоднократно обсуждалась на прошлой неделе: во время неформальной встречи министров обороны, в ходе Европейского совета на уровне европейских лидеров, и во время неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в прошлую субботу.

"Выводы Европейского Совета были очень четкими в том, что касается намерения Европы продолжать поддерживать Украину. Результаты встреч министров обороны, а также глав МИД подтвердили, что Евросоюз будет продолжать поддерживать Украину не только так долго, как это будет необходимо, но также всем тем, что будет необходимым. Фонд поддержки в 50 миллиардов евро уже был согласован странами-членами", – добавил спикер ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Венгрии резко изменило позицию по созданию Евросоюзом фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом 5 млрд евро. Что открывает путь к соглашению о модернизации механизма, направленного на стабильную поставку оружия Киеву.

Будапешт заявил, что не будет препятствовать достижению консенсуса на встрече послов Европейского Союза в среду. Это решение будет означать изменение озвученной в начале прошлой недели позиции, когда Венгрия выступила против реформирования нынешнего механизма ЕС, возмещающего государствам-членам средства за предоставленное Украине вооружение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!