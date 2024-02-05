"С насущными потребностями ВСУ ознакомлены": в ЕС надеются на скорейшее принятие фонда военной помощи Украине
В Брюсселе надеются на скорейшее завершение работы по согласованию финальных деталей фонда военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Европейский совет согласовал его создание 1 февраля.
Об этом во время брифинга для прессы заявил представитель ЕС Питер Стано. Таким образом он ответил на вопрос корреспондента Укринформа, на какой стадии сейчас находится обработка военной помощи для Украины, с учетом усложнения ситуации вокруг Авдеевки.
"Специальный фонд военной помощи для Украины в рамках Европейского фонда мира уже был согласован Европейским советом, и теперь должен быть проработан в деталях на уровне государств-членов. Я могу повторить слова Высокого представителя Евросоюза, что мы надеемся, что этот процесс продлится не больше нескольких дней, то есть настолько быстро, насколько возможно", – подчеркнул Стано.
Он отметил, что ЕС хорошо знаком с потребностями Украины для защиты от российской агрессии. Стано указал, что помощь для Украины на разных уровнях неоднократно обсуждалась на прошлой неделе: во время неформальной встречи министров обороны, в ходе Европейского совета на уровне европейских лидеров, и во время неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в прошлую субботу.
"Выводы Европейского Совета были очень четкими в том, что касается намерения Европы продолжать поддерживать Украину. Результаты встреч министров обороны, а также глав МИД подтвердили, что Евросоюз будет продолжать поддерживать Украину не только так долго, как это будет необходимо, но также всем тем, что будет необходимым. Фонд поддержки в 50 миллиардов евро уже был согласован странами-членами", – добавил спикер ЕС.
Как сообщал OBOZ.UA, правительство Венгрии резко изменило позицию по созданию Евросоюзом фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом 5 млрд евро. Что открывает путь к соглашению о модернизации механизма, направленного на стабильную поставку оружия Киеву.
Будапешт заявил, что не будет препятствовать достижению консенсуса на встрече послов Европейского Союза в среду. Это решение будет означать изменение озвученной в начале прошлой недели позиции, когда Венгрия выступила против реформирования нынешнего механизма ЕС, возмещающего государствам-членам средства за предоставленное Украине вооружение.
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