'Европе придется выйти из своей зоны комфорта': в Германии спрогнозировали последствия прихода Трампа к власти в США

Повторный приход Дональда Трампа к власти в США заставит страны Европы пересмотреть свой подход к международной политике, в том числе, к вопросам безопасности. Риторика Трампа свидетельствует о том, что Соединенные Штаты все меньше и меньше будут заботиться о безопасности европейцев.

Видео дня

Поэтому Европе придется выйти из своей зоны комфорта, чтобы адаптироваться под новые политические реалии. Об этом говорится в материале Deutsche Welle.

Немецкие СМИ скептически оценивают перспективы выполнения многих обещаний нового президента США. По мнению экспертов, у команды Трампа есть огромная воля и энергия для достижения объявленного эпохального перелома, однако республиканцам не хватает последовательной стратегии.

Несмотря на вызовы, Трамп будет продвигать свои идеи внутри страны и попытаться жестко обеспечивать соблюдение интересов Соединенных Штатов за рубежом, тем самым разрушая международный порядок, построенный его предшественниками. Поэтому для защиты своих интересов Европе придется выйти из своей зоны комфорта.

"Бизнес-модель Германии и других стран ЕС нуждается в дальнейшей модернизации. Дешевая энергия больше не будет поступать из России, Китай будет превращаться в более мощного экономического конкурента, а США все меньше и меньше будут заботиться о безопасности европейцев. У Европы есть потенциал для решения своих задач. Но это не значит стопроцентный успех", – пишут немецкие СМИ.

Также обозреватели отмечают, что Трамп не заинтересован в войнах других стран и хочет стать миротворцем. Однако планы нового главы Белого дома могут столкнуться с реальностью, которая усложнит их воплощение в жизнь.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung обратила внимание, что в день своей инаугурации Трамп дважды заявил, что сила Америки состоит прежде всего в количестве войн, в которые она не должна ввязываться. При этом он не стал повторять свои обещания по поводу быстрого и надежного урегулирования войны в Украине. Из нескольких фраз Трампа о Ближнем Востоке также следовало, что он в большинстве своем не заинтересован в войнах других стран и прежде всего хочет изменить свою собственную страну.

Напомним, президент США Дональд Трамп поручил специальному посланнику по вопросам России и Украины Киту Келлогу завершить российско-украинскую войну за 100 дней. Тем не менее американский политический истеблишмент не верит, что новому главе Белого дома удастся реализовать свои планы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Также намекнул, что с ним "прекрасно ладит" и может встретиться и поговорить в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным CNN, Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в первые дни после инаугурации. Целью звонка является обсуждение их личной встречи в ближайшее время, чтобы "попытаться найти путь к завершению войны в Украине".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!