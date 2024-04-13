Европа возобновляет отношения с Китаем из-за вероятной победы Трампа – WSJ

В странах Европы ищут пути сближения с Китаем на фоне перспективы победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Также к этому подталкивают медленное экономическое восстановление после пандемии COVID-19 и страх перед российской агрессией.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Так, 14 апреля канцлер Германии Олаф Шольц должен начать трехдневный визит, во время которого он посетит три города Китая. Его будут сопровождать три министра и представители немецких компаний, а главным вопросом на повестке дня будет возобновление экономического взаимодействия с Пекином.

А вскоре, уже в мае, говорят дипломаты, лидер Китая Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Китай со своей стороны в ноябре 2023 года разрешил гражданам пяти наиболее экономически развитых стран Европейского Союза путешествовать без виз – с тех пор эта привилегия распространилась еще на шесть европейских стран (но не на США). Также в январе Китай повторно разрешил импорт ирландской говядины и отменил действовавший с 2018 года запрет на бельгийскую свинину.

В то же время, такие шаги Пекина навстречу не помешали ЕС начать сразу четыре расследования по субсидированию Китаем производителей поездов, ветровых турбин, солнечных панелей и электромобилей в попытке снизить поток дешевого китайского импорта в Европу. ЕС также заставляет европейские компании снизить свою зависимость от определенного сырья из Китая.

В большинстве своем европейские правительства прислушивались к призывам США отрезать Китай от передовых технологий производства микросхем. Но поскольку европейская экономика пытается прийти в себя после пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения России в Украину, настроения в некоторых европейских странах начали меняться. Подливает масла в огонь и возможность победы Трампа на выборах – она может привести к напряжению между Вашингтоном и Пекином и глобальной торговой войне, чего не хотят в Европе, отмечает WSJ.

Ввиду этого некоторые европейские политики начали задумываться, стоит ли им подражать США, поскольку Китай имеет большую экономическую возможность. В Центре европейских исследований шанхайского университета Фудань тоже считают, что между Европой и Китаем существует больше потенциала для компромисса и сотрудничества, чем между Китаем и США.

Китайские аналитики считают, что Пекин использует визит Шольца, чтобы разрядить торговое напряжение с Европой и попросить Берлин ослабить антисубсидиционные расследования, начатые ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, американский политик Дональд Трамп выступил за предоставление помощи Украине – однако в формате кредита, а не гранта. Вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии также намекнул, что ожидает большей активности в поддержке Киева от стран Европы.

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