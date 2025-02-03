Европа должна увеличить оборонное производство: в Латвии призвали и дальше помогать Украине

Европа должна найти способ, как тратить больше на собственную оборону и более эффективно координировать оборонное производство. Кроме того, необходимо и дальше помогать украинскому войску.

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В этом уверенна премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Она дала комментарий журналистам перед неформальной встречей лидеров ЕС в Брюсселе (Бельгия) 3 февраля.

"Мы тратим 1,9% в целом по Европе [на оборону], но можем тратить больше, и мы должны найти способ, как это сделать. Возможны разные инструменты, как мы можем это профинансировать – поискать какие-то облигации или что-то другое, но мы действительно должны найти способ, чтобы это финансировать, потому что это действительно нужно... для Европы, это не только для Украины Это в интересах Европы и для долгосрочного планирования", – объяснила она.

Больший вклад в ВПК позволит оборонной промышленности лучше ориентироваться в том, сколько государство готово потратить и "насколько большими будут заказы", чтобы планировать свою деятельность.

"Европа помогает Украине, и мы не сможем помогать больше, если не поднимем потенциал наших отраслей, а у нас есть потенциал в Европе", – отметила Силиня.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Бельгии предложили пригласить Канаду в Европейский Союз. Такое предложение прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп начал торговую войну с Оттавой и не перестает высказываться за присоединение второй в мире по величине страны к Соединенным Штатам.

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