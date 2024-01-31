Европа должна усилить военную поддержку Украины, не оглядываясь на выборы в США, – Макрон

Европа должна принять справедливые, смелые и инновационные решения в ближайшие месяцы. Соответствующие решения необходимы для усиления военной поддержки Украины.

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Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сказал во время визита в Швецию в военной академии Карлберга в присутствии короля Карла XVI Густава. Он отметил, что цена победы России будет слишком высокой для Европы.

"Мы должны быть готовы действовать, защищать и поддерживать Украину, что бы ни произошло, особенно во время американских президентских выборов в ноябре", – сказал французский президент.

Макрон заявил, что видит Украину в будущей архитектуре Европы. Однако для этого Украина должна значительно усилить свою обороноспособность.

"Поэтому наша поддержка украинцев настолько важна - не только для того, чтобы предотвратить войну с Россией. У нас нет будущего, если мы не в состоянии контролировать наш климат безопасности и наше оружие", – заявил президент Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, Эммануэль Макрон подтвердил, что его Франция планирует подписать с Украиной соглашение о безопасности, вроде того, которое Украина заключила с Великобританией. В настоящее время работа над этим документом близится к завершению.

Кроме того, французский лидер сообщил, что в феврале посетит Украину – точная дата пока неизвестна.

Также Макрон добавил, что Франция передаст Украине еще 40 ракет SCALP и сотни авиабомб.

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