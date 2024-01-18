'Это средство давления на Путина': Макрон в Давосе подтвердил, что Франция планирует подписать с Украиной соглашение о безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что его страна планирует подписать с Украиной соглашение о безопасности, как это ранее сделала Великобритания. В настоящее время работа над этим документом близится к завершению.

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Об этом Макрон сказал в среду, 17 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он подчеркнул, что подписание соглашения о безопасности между Францией и Украиной будет средством давления на российского диктатора Владимира Путина.

То же самое касается двусторонних гарантий безопасности для Украины, которые предоставляют нашему государству другие западные союзники.

"Премьер-министр Сунак уже совершил поездку несколько дней назад и подписал такое соглашение. Мы завершаем работу над таким же соглашением с Украиной", – сообщил Макрон.

Он добавил, что между Украиной и странами-членами НАТО есть сильная координация. Именно поэтому, сказал президент, и появилась идея подписать с некоторыми ключевыми членами Альянса двусторонние соглашения, которые обеспечивали бы безопасность и не зависели от вступления Украины в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Эммануэль Макрон заявил, что в феврале посетит Украину – точная дата пока неизвестна. В Киеве он подпишет двустороннее соглашение о гарантиях безопасности по типу того, которое Украина заключила с Великобританией.

– Также Макрон сообщил, что Франция передаст Украине еще 40 ракет SCALP и сотни авиабомб.

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