'Европа должна быть за столом переговоров': главы МИД выступили с заявлением о завершении войны в Украине

Европейские министры иностранных дел выступили с совместным заявлением по поводу вероятных переговоров Украины с Россией по прекращению войны, которые пытается организовать администрация США. Они подчеркнули, что за столом переговоров, если они состоятся, должна быть и Европа.

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С таким требованием выступили министры иностранных дел Франции, Германии, Польши, Италии, Испании, Великобритании и представители Европейской Комиссии, проводившие переговоры в Париже 12 февраля. Заявление было опубликовано на сайте министерства иностранных дел Украины.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига также принимал участие во встрече.

Министры подчеркнули, что хотят присоединиться к обсуждению завершения войны в Украине вместе с США. Они заявили, что готовы укреплять поддержку Украины и привержены ее независимости, суверенитету и территориальной целостности перед лицом захватнической войны России.

"Мы разделяем цель дальнейшей поддержки Украины пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир. Мир, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников. Мы ожидаем обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками. Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны принимать участие в любых переговорах", – говорится в заявлении.

Главы европейских МИД отметили, что Украина должна получить сильные гарантии безопасности, а справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности.

"Напоминаем, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы работаем совместно для усиления наших коллективных оборонных способностей", – добавили они.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 февраля президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Путиным, в частности, они говорили и об Украине. Американский президент заявил, что они договорились работать вместе – "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно".

– После звонка Путину Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они обсудили дипломатические, военные, экономические вопросы. Трамп проинформировал украинского президента о том, что ему сказал Путин.

– На пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что Украина "вряд ли вернет" все захваченные Россией территории, однако предположил, что страна может получить обратно некоторые из них. В то же время, возвращение к границам 2014 года он назвал "невероятным".

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