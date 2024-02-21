Переговорная рамка будет готова в начале лета: фон дер Ляен очертила перспективы вступления Украины в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предполагает, что рамочные условия для переговоров с Украиной о вступлении не будут готовы к европейским выборам. Впрочем, по ее мнению, подготовка завершится в начале лета.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, передает Укринформ. Ускорению процесса препятствуют разногласия в переговорных позициях.

"Сейчас проходит отличный прогресс скрининга. Это очень хорошо. Мы также продолжаем работать над переговорной рамкой. Вряд ли она будет готова к европейским выборам, потому что я вижу развитие разных переговорных позиций. Это займет некоторое время, но я думаю, что где-то в начале летом мы будем готовы", – сказала фон дер Ляйен.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Европейский Союз много лет находился в "коме нерасширения", пока Украина не вывела блок из этого состояния. ЕС нормально функционировал, но не был движущей силой и не смог предотвратить новые войны в Европе, для чего в конце концов был создан.

Министр отметил, что после того, как европейские лидеры на саммите в Брюсселе приняли рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной, ЕС вернул веру в свою историческую роль.

Предварительные прогнозы говорят о том, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут начаться уже в марте 2024 года. При этом глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что если обе стороны вовремя выполнят "домашние задания", Украина сможет стать членом ЕС до 2030 года.

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