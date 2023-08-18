'Это зависит от Москвы': министр обороны Болгарии не исключает столкновения НАТО и России в Черном море

Действия России могут вызвать столкновение с Североатлантическим альянсом в Черном море. Ведь страна-агрессор постоянно провоцирует НАТО, пытаясь расширить зону своего контроля.

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Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, пишет болгарское издание Novinite. Чиновник призвал относиться к ситуации со всей серьезностью.

Тагарев подчеркнул, что возможная эскалация зависит от Москвы.

"Мы не можем исключить столкновения между НАТО и Россией в Черном море, но стремимся избежать эскалации. Однако это зависит от действий России. Россия постоянно провоцирует НАТО, в частности, расширяя зону своего контроля", – подчеркнул чиновник.

По поводу предупредительного выстрела со стороны России и обыска корабля возле болгарской экономической зоны в Черном море министр выразил мнение, что судам все же безопаснее проходить через территориальные воды Болгарии и Румынии, чем через воды Турции.

Он также отметил, что окончание войны зависит от Украины, и главное условие для этого – полное восстановление ее территориальной целостности.

При этом, по словам Тагарева, он не воспринимает серьезно заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что тот якобы сможет остановить войну за 24 часа.

Напомним, что Россия постоянно устраивает провокации в Черном море. Так, в марте над Черным морем произошел инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Российский истребитель сбил разведывательный дрон США.

Как писал OBOZREVATEL:

13 августа РФ атаковала гражданское сухогруз "Сукру Окан" под флагом Палау в Черном море. оккупанты якобы открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия и задействовали вертолет.

InformNapalm получило информацию, что "Сукру Окан" сменил курс в сторону Турции (где и произошло нападение) по рекомендации турецкого радиоэфира.

В конце июля в сети появилось аудио с угрозами российского корабля другому гражданскому судну в Черном море. Оккупанты по рации требовали, чтобы капитан корабля ответил, что именно перевозит и под каким флагом он идет, а также предупреждали, что движение в украинские порты "запрещено".

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