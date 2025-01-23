'Это в интересах всех': владелец TikTok готов на соглашение с властями США, чтобы остаться в стране

Китайская компания ByteDance, которая является материнской для TikTok, заключит соглашение с властями США, чтобы приложение оставалось доступным на территории Соединенных Штатов. Переговоры могут начаться еще на этой неделе.

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Об этом в среду, 22 января, заявил генеральный директор General Atlantic Билл Форд во время мероприятия в Давосе. Его цитирует Axios

Компания General Atlantic является основным инвестором китайской ByteDance, в совет директоров которой входит Билл Форд.

На вопрос, будет ли заключено соглашение, Форд ответил: "Да. Это в интересах всех".

По его словам, в переговоры, которые могут начаться в конце недели, должны быть привлечены правительства Китая, США, а также компания ByteDance и совет директоров.

"Мы начнем переговоры о том, что может сработать, возможно, в конце недели... Китайское правительство, правительство США, компания и совет директоров - все должны быть вовлечены в этот разговор", – сказал Форд, добавив, что могут быть найдены решения "без продажи активов".

Форд также отметил, что бывшая администрация Джо Байдена отчасти виновата в том, что ситуация достигла точки кипения, поскольку не "вела с нами подлинный диалог".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предоставляющий ByteDance еще 75 дней на продажу американского сегмента бизнеса. В противном случае соцсеть будет заблокирована в США.

Трамп неоднократно заявлял, что рассмотрит вариант, при котором половина компании останется у китайского владельца ByteDance, а вторая половина будет продана американскому инвестору.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что готов поддержать покупку TikTok американскими миллиардерами Илоном Маском или Ларри Эллисоном при условии, что компания должна стать наполовину государственной.

По состоянию на момент подписания указа Трампа ByteDance не вела переговоров ни с одним потенциальным покупателем.

Как сообщал OBOZ.UA:

Доступ к социальной сети TikTok на территории США был ограничен вечером 18 января. Программа стала недоступной менее чем за два часа до вступления в силу официального запрета.

Американцы панически отреагировали на приостановку работы TikTok. Приблизительно через 12 часов после остановки работы в США приложение снова появилось у многих американских пользователей.

Трамп выдвинул условие разблокировки работы TikTok в США. Он заявил, что для того, чтобы популярное приложение продолжило деятельность в стране, необходимо, чтобы США приобрели 50% собственности компании.

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