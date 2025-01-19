Трамп пообещал разблокировать TikTok в США, но при одном условии

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп, инаугурация которого состоится уже завтра, 20 января, пообещал разблокировать TikTok в США. Но он выдвинул одно условие.

Видео дня

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social. Политик объяснил, что видит возможность решения проблемы. А именно то, чтобы соцсеть продолжила деятельность в стране, нужно, чтобы США приобрели 50% собственности компании.

"Я бы хотел, чтобы США имели 50% собственности в совместной компании. Таким образом, мы спасем TikTok. Также мы обеспечим, что он будет в хороших руках. Мы позволим ему развиваться. Без согласия США Tik Tok не будет", – пояснил он.

Отмечается, что документ будет издан после инаугурации.

"Указ также подтвердит, что ни одна компания, которая помогала уберечь TikTok от блокировки к моему указу, не будет привлечена к ответственности", – пишет Трамп.

Также политик подчеркнул, что в этом случае соцсеть будет стоить сотни миллиардов, а может и триллионы долларов.

"Поэтому это моя первоначальная идея. Совместная компания из нынешних владельцев и/или новых, где США получат 50%", – резюмировал Трамп.

Напомним, вечером 18 января доступ к социальной сети TikTok на территории США был ограничен. Программа стала недоступной менее чем за два часа до вступления в силу официального запрета. Таким образом, около 170 миллионов американцев остались без доступа к популярной соцсети.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия обязала платформу TikTok "заморозить и сохранить" данные, относящиеся к выборам президента Румынии. Этому шагу предшествовала рассекреченная информация о внешнем вмешательстве со стороны России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!