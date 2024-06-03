'Это плохие люди': Трамп пообещал отомстить после судебного приговора

Бывший президент США Дональд Трамп, которого суд присяжных признал виновным в фальсификациях деловой документации для утаивания денег, пообещал отомстить своим противникам. Он сказал, что сделает это, когда вернется в Белый дом.

Своими планами экс-глава Соединенных Штатов поделился в интервью каналу Fox в воскресенье, 2 июня. Политик уверен, что его месть будет успешной.

"Это плохие люди. Эти люди больны, и они делают такие разрушительные вещи… если бы не я, они бы преследовали кого-то другого, а я знаю много конкурентов. Они бы этого не делали так хорошо. Моя месть будет успешной", – отметил Трамп.

В частности бывший президент США сказал, что если снова вернется в Белый дом, то будет готов рассекретить несколько ключевых файлов, которые, по его мнению, содержат доказательства заговора и спекуляций. Таким образом, он хочет восстановить утраченное доверие к американским институтам.

Так, он пообещал рассекретить файлы о теракте 11 сентября 2001 года, об убийстве президентаДжона Кеннеди в 1963 году и некоторых других событиях, вокруг которых в США плодятся теории заговора.

В то же время сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп в интервью CNN сказала, что политсила выдвинет Трампа кандидатом в президенты, не зависимо от того, какой приговор будет оглашен.

"Мы должны строить планы по мере того, как это будет развиваться, и у нас будет несколько планов на случай непредвиденных обстоятельств. Правда в том, что на самом деле не имеет значения, мы выдвинем Дональда Трампа как нашего республиканского кандидата, и это то, что в конечном счете имеет значение", – заявила она.

Как сообщал OBOZ.UA, присяжные в суде Нью-Йорка признали Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью утаивания суммы, выплаченной бывшей порноактрисе накануне выборов 2016 года.

Бывший президент США признан виновным по 34 пунктам обвинения. Каждый из них предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Официальный приговор экс-президенту будет оглашен только 11 июля.

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