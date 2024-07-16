'Это план развертывания Третьей мировой войны': Бессмертный объяснил, что кроется за 'мирными инициативами' Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выдает себя за миротворца и якобы стремится к завершению войны в Украине, на самом деле может иметь совсем другие планы. Глава венгерского правительства мечтает о ослаблении Европы и пересмотре Трианонского договора.

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Такое мнение в интервью OBOZ.Talk высказал Роман Бессмертный – дипломат и эксперт по международной политике. По его убеждению, план Орбана не является мирным планом, скорее это план развертывания Третьей мировой войны.

"Мкажу коротко: Орбан спит и видит пересмотр Трианонского договора. Он прекрасно понимает, что как только план Путина-Трампа будет реализован, Венгрия получает полную свободу действий в этом отношении. И тогда Европе наступит конец. Вообще план Орбана – это не план мирный, это план развертывания Третьей мировой войны. Похоже, Мюнхенский договор, мюнхенская измена, она никого и ничему не научила", – заявил эксперт.

Трианонский договор был заключен в Париже 4 июня 1920 между странами-победительницами в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией. В результате бывшая Венгрия в составе Австро-Венгерской империи потеряла 63,2% своего населения (в том числе и 3 млн этнических венгров) и 2/3 своей территории, в том числе Закарпатье.

Сейчас эти территории входят в состав соседних с Венгрией государств – Румынии (Трансильвания), Украины (Закарпатье), Словакии, Сербии (Воеводина), Австрии (Бургенланд), Хорватии и Словении.

В союзе с Третьим рейхом Будапешт отчасти вернул себе исторические земли. Но в 1945 году Венгрия снова оказалась среди государств, проигравших мировую войну. Ей пришлось вернуться в границы, определенные Трианонским договором.

В Венгрии немало политиков считают Трианонский договор национальной трагедией, а Орбан называет дату его заключения "самым темным днем венгерской истории".

В ноябре 2022 года Орбан пришел на товарищеский матч венгерской и греческой футбольных сборных с шарфом, на котором была вышита карта "Великой Венгрии", попав из-за такого поступка в большой скандал.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Бессмертный сказал, что Виктор Орбан ездил в Москву для того, чтобы решать свои собственные проблемы и совсем немного – проблемы своего государства. Политик завербован страной-агрессором Россией и является составной частью ее мафиозно-коррупционной преступной системы.

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