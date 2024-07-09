'Он просто завербован': Бессмертный сделал резонансное заявление о связях Орбана с Москвой. Видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ездил в Москву для того, чтобы решать свои собственные проблемы, и совсем немного – проблемы своего государства. Политик завербован страной-агрессором Россией и является частью ее мафиозно-коррупционной преступной системы.

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Эта система в свою очередь интегрирована в мировую мафиозную структуру. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал дипломат и эксперт по международной политике Роман Бессмертный.

"Кто такой Орбан, я могу рассказывать очень долго. С его подвигами в разных структурах и так далее. Кстати, я с ним знаком еще совсем когда он был молодым человеком. И, честно говоря, у меня тогда складывалось очень приятное впечатление о нем, как о политике будущем и так далее. Но как позже оказалось, он просто был завербован. Поэтому все, что он говорит, это направлено на решение его проблем, ну и немного для Венгрии", – отметил он.

По словам эксперта, Венгрия на 85% зависит от энергоресурсов России, потому и сохраняет отношения с агрессором. Если бы Будапешт брал пример с других стран Европы, которые пытаются снизить зависимость от российских ресурсов, он уже давно достроил бы атомную электростанцию в городе Пакш и наладил работу продуктопроводов с Юга. Однако это "не для Орбана".

Чтобы поехать в РФ решать проблемы, с которыми не смог справиться глава МИД Петер Сийярто, Орбан дождался, пока Венгрия начала председательство в Совете ЕС.

"В международных отношениях важна статусность личности. Он сегодня институционально ключевая фигура, оказывается, в европейском сообществе", – отметил Бессмертный.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел переговоры с лидером Кремля Владимиром Путиным. Во время встречи российский диктатор напомнил о своем ультиматуме по поводу начала переговоров с Украиной.

Тем временем Виктор Орбан после публичной части встречи с Путиным опубликовал в сети фотографию с надписью о необходимости действовать ради мира.

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