'Это опасно для Украины': в партии канцлера прокомментировали конфликт Шольца и Макрона

В правящей партии Германии СДПГ (Социал-демократической партии) обеспокоены конфликтом канцлера страны Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Члены СДПГ призывают политиков к сотрудничеству, отмечая, что лидеры двух государств должны действовать вместе.

Социал-демократы ФРГ ожидают, что Шольц и Макрон объединятся. Об этом в комментарии Spiegel заявил глава комитета по международным делам Бундестага Михаэль Рот.

Сейчас, по его словам, между двумя политиками существует "глубоко укоренившееся непонимание друг друга".

"Мы не можем позволить себе франко-немецкий спор. Это опасно для Украины...Канцлер прав, что Франция должна сделать больше...Украина сейчас нуждается в прагматичной и быстрой помощи, особенно в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны. В Европе люди прячутся друг за другом, а Кремль улыбается", – сказал Рот.

В то же время другой член СДПГ Аксель Шефер отметил, что у канцлеров ФРГ от этой партии всегда были "исключительные отношения" с президентами Франции. "Когда дело доходит до военных вопросов, ФРГ должна вести себя иначе, чем Франция", – сказал он, заявив, что Макрон зависит от Шольца.

"Одна только Франция вряд ли имеет экономическую силу, чтобы стать лидером в Европе. Но мы часто практикуем самонадеянную скромность – Шольц теперь должен взять на себя лидерскую роль в Европе, как он сделал в споре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", – подчеркнул Шефер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что в случае неправильного использования ракета Taurus (которые хочет получить Украина) может попасть в определенную цель где-то в Москве. К тому же, в случае поставок ракет Германии пришлось бы непосредственно участвовать в их запуске.

– Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что каждое его слово о войне в Украине является "взвешенным и продуманным". Это также касается его заявления о возможности отправки западных войск в Украину. Шольц выступил против таковой идеи.

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