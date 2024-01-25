'Это очень сложная игра политического характера': Черник оценил, возможно ли столкновение России со странами НАТО

В странах Европы все чаще говорят о реальной опасности прямого противостояния с армией России. Однако если вынести за скобки ядерную составляющую, то в конвенционном смысле у России против стран НАТО нет никакого шанса как такового.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник. Он отметил, что Россия не может пройти армию Украины, а воевать против совокупной Балтии и Польши, где стоит американский контингент, они не смогут тем более.

"От сумасшедших можно ждать чего угодно и исключить такой вариант никто не может. Но в части того, чем воевать, то я не понимаю, на что они рассчитывают. Это так же, если бы неандертальцы пробовали воевать с профессиональными наемниками. Первые вооружены копьями и каменными топорами, а у других есть вертолеты. Приблизительно так выглядит сейчас российская армия против стран НАТО", – сказал эксперт.

Черник отметил, что распространение таких идей может быть информационным вбросом со стороны России. Поскольку диктаторский режим в Кремле удерживается посредством пропаганды, Путину постоянно нужно создавать образ РФ как страны настолько мощной и величественной, что ее боятся даже страны НАТО, и что россияне могут выиграть в агрессивном сценарии против них.

"Поэтому на самом деле это очень сложная игра сложного политического характера Путина персонально как в пропаганде, направленные на свое собственное население, так и на себе подобных. Мы ведь должны помнить, что он должен генерировать силу, иначе его съедят собственные хищники", – подчеркнул Черник.

Эксперт отметил, что такой стратегический ход Путина определенным образом может быть выгоден даже для стран НАТО. Благодаря тому, что Европа определяется философией пацифизма и людей надо пробуждать и доводить до них то, что мир претерпел изменения.

"Во время последнего визита в Киев Риши Сунак сказал очень мудрые слова: мы находимся не в послевоенном, а в предвоенном мире. Отмечаю – не в Европе, не в Евроатлантическом пространстве, а в мире. И он правильно это сказал. Впереди большой каскад тяжелых и самых разных войн.

Сейчас наша как таковая, ХАМАС ударил по Израилю, Ближний Восток может разразиться новой войной. Не говоря уже об американо-китайском противостоянии и потенциальной войне на Тайване", – рассказал Черник.

Россия раскрыла этот ящик Пандоры, и европейские демократические столицы полностью понимают необходимость пробуждать не только элиту, но и обычное население.

"Такая наша реальность. Но подчеркиваю: сейчас в этой ситуации больше пропаганды, чем реального содержания. В конвенционном смысле у россиян нет никаких шансов", – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва создадут эшелонированную линию обороны из 600 бункеров на границе с Россией и Белоруссией. Цель строительства этих оборонных объектов – предотвратить военный конфликт в Балтийском регионе.

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