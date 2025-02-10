Это не план, а видение: Шелест пояснила, что не так с заявлениями президента США о завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что у него якобы есть план завершения войны в Украине. Однако, судя по тем инсайдам из Вашингтона, которые попадают в медиапространство, у Трампа есть только видение того, что он собирается делать.

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Такое мнение высказала в интервью OBOZ.UA директор Программы студий безопасности ГО "Совет внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест. По ее мнению, у Трампа максимум может быть план, как заставить РФ прекратить огонь.

"Нельзя сказать, что у Трампа есть план. У него есть видение. Это видение заключается в том, что он собирается давить на обе стороны, он надеется, что благодаря прямому диалогу, повышению ставок, санкций, и каких-то угроз Путину, он заставит его на что-то согласиться, в первую очередь на прекращение огня. у него нет мирного плана, который бы решил эти вопросы от репараций к справедливости, трибуналу, возвращению территорий и так далее.

По ее словам, будь у Трампа конкретный план, то он бы его уже каким-то образом презентовал, если не весь, то хотя бы отдельные положения, "а не говорилось о том, что Келлог и Вэнс будут обсуждать его с европейскими партнерами в Мюнхене на этой неделе".

Анна Шелест отметила, что в ходе переговоров о прекращении огня Россия, скорее всего, начнет требовать ослабления самых болезненных для нее санкций – банковских и нефтяных.

"Конечно, они будут по меньшей мере просить отменить последние санкции нефтяные, которые буквально в последний день своего президентства наложил Байден. Второе, как мы это уже видели по переговорам, которые касались зернового коридора, россияне постоянно просят послабления для своих банков, для возможности выполнения операций за рубежом, ну и SWIFT".

В то же время, политолог отметила, что европейские страны, хотя и заинтересованы в мирном плане для нашей страны, но вряд ли они поддерживают требования к Украине отдать свои территории стране-агрессору России.

"Ведь мы видим, что европейские страны гораздо лучше понимают все риски, которые могут быть в этом плане, и вряд ли они поддерживают план, в котором будут требования к Украине отдать свои территории в Российской Федерации", – считает Анна Шелест.

Как сообщал OBOZ.UA:

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сказал, что готовит различные варианты прекращения войны России против Украины для представления их президенту Дональду Трампу. Такие заявления он сделал во время недавних встреч с союзниками Соединенных Штатов.

В то же время, президент Дональд Трамп заявил, что США уже имеют прогресс в переговорах по прекращению войны России против Украины. Однако он не предоставил каких-либо подробностей разговоров, которые имел с кремлевским диктатором Путиным.

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