Келлог готовит для Трампа несколько вариантов окончания войны в Украине – СМИ

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сказал, что готовит различные варианты прекращения войны России против Украины для представления их президенту Дональду Трампу. Такие заявления он сделал в ходе недавних встреч с союзниками Соединенных Штатов.

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Об этом сообщил Semafor. Издание ссылается на западных чиновников, знакомых с переговорами.

В Вашингтоне предполагают, что администрация в скором времени представит план, хотя Келлог опроверг сообщение о том, что он сделает это на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе.

Один из западных чиновников отметил, что на одной из встреч Келлог заявил, что намерен встретиться и скоординировать свои действия с официальными лицами из всех стран-членов НАТО.

Напомним, 5 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Келлог может представить план американского президента Дональда Трампа по урегулированию войны РФ против Украины на Мюнхенской конференции безопасности, которая пройдет в Германии с 14 по 16 февраля.

Агентство также сообщало, что в последние недели комментарии Келлога и других чиновников содержали намеки на план достижения того, что союзники Трампа называют "миром через силу". План включает потенциальную заморозку войны и оставление оккупированных Россией территорий "во подвешенном состоянии". Также в плане предусматривается предоставление Украине гарантий безопасности. Однако какими именно они будут – не конкретизировалось.

Однако уже на следующий день Келлог опроверг эти заявления.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 февраля Кит Кэллог заявил, что не будет представлять мирный план для Украины на следующей неделе на конференции в Мюнхене. По его словам, делать это должен президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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