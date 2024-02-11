'Это экзистенциальный вопрос': во Франции и Германии призвали ЕС быть готовыми к нападению России

В Европе в последнее время все чаще поднимается тема угрозы нападения России на страны-члены Европейского Союза. Насчет этого в частности высказались чиновники, политики и военачальники из Франции и Германии. Они призывают государства ЕС быть готовыми к возможной агрессии против них со стороны РФ.

Об этом в частности сказал министр иностранных и европейских дел Франции Стефан Сежурне в интервью нескольким западным изданиям, передает газета Ouest-France. Он отметил, что европейские страны должны больше инвестировать в свою оборону. Франция уже начала наращивать военные инвестиции.

"Если эта тема экзистенциальна для Европейского Союза, это означает, что от нее зависит наша коллективная безопасность. В нынешнем геополитическом контексте в наших интересах задать себе правильные вопросы. Иметь военные бюджеты, которые позволяют нам противостоять угрозе. Организовать нашу европейскую оборону более слаженно", – сказал дипломат.

Сежурне добавил, что все 27 стран ЕС должны договориться о дальнейшем объединении военной техники, налаживании взаимодействия между армиями и постепенном обеспечении большей военной интеграции, в частности, в вопросах промышленности и оперативных вопросах.

"Да, это экзистенциальная тема, и мы, как европейцы, должны найти гарантии безопасности. Это, безусловно, является частью нашей повестки дня европейского суверенитета", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что война в Украине "делает возможным многие вещи, которые казались невозможными". Речь идет о совместной закупке боеприпасов, ракет, а вскоре и европейской военной техники.

Тем временем генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер сказал в интервью Welt am Sonntag, что Германия и другие страны-члены НАТО должны быть готовы к возможной войне с РФ через пять лет. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин не ограничится Украиной.

Бройер подчеркнул, что европейским государствам нужно не только укреплять свои армии – необходимы также изменения в ментальности.

"Нужно изменение мышления как в обществе, так и прежде всего в Бундесвере. Важным военачальник назвал сдерживание, что означает способность защитить себя и таким образом сделать риск нападения настолько высоким, что противник решит отказаться от него", – сказано в статье.

Глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Гойсген также заявил, что нельзя исключать возможность нападения России на страну-члена НАТО. По его мнению, следующими целями РФ могут стать Молдова или страны Балтии.

"В конце концов, Путин неоднократно говорил, что распад Советского Союза был величайшей катастрофой 20-го века, потому что в результате этого многие россияне оказались за пределами России. Путин стремился восстановить Великую Россию в границах несуществующего Советского Союза, глобальную империю, в которой он правил бы как царь", – сказал Гойсген.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Руководству Евросоюза нужно вернуться к идее Европейского оборонного сообщества. Страны должны иметь общие силы для защиты европейского суверенитета, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к возможной конфронтации с Россией, которая "может длиться десятилетиями". Он предостерег, что в случае победы оккупантов в Украине агрессия РФ может распространиться на другие страны.

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