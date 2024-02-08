'Чтобы быть способным защититься': Мишель предложил вернуться к идее Европейского оборонного сообщества

Руководству Евросоюза следует вернуться к идее Европейского оборонного сообщества. Страны должны иметь общие силы по защите европейского суверенитета.

Так считает президент Европейского совета Шарль Мишель. На форуме группы Европейского инвестиционного банка в Брюсселе он призвал "усилить роль ЕИБ в поддержке европейской безопасности и обороны".

"Мир может быть гарантирован только через безопасность. Ранее это привело к появлению амбициозного плана Жана Монне по созданию Европейского оборонного сообщества. Предложение было отвергнуто в 1954 году, идея настоящего европейского сообщества безопасности исчезла из памяти. Но сегодня мир и безопасность снова находятся под опасностью. угрозой в Европе и во всем мире" – считает Шарль Мишель.

По его словам, "мира внутри границ ЕС недостаточно, чтобы гарантировать мир за пределами этих границ". "Оборона является основой нашего европейского суверенитета. Мы должны действовать быстрее и решительнее", – подчеркнул политик.

"Коллективные решения по военной помощи Украине открыли новую эру в общей европейской обороне, ведя нас в настоящий Союз обороны", – считают в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, страны Евросоюза должны поставить Силам обороны Украины 1,155 миллиона боеприпасов до конца 2024 года. Сначала в ЕС обещали нашему государству 1 миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года.

Между тем, Украине не хватит рекордных 50 млрд евро от Евросоюза, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета. Финансовая "дыра" страны составляет по 3 млрд евро в месяц, а пакет ЕС предусматривает получение чуть более 1 млрд евро в месяц.

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